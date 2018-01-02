الجيش الليبي يعلن جنوب درنة منطقة عسكرية مغلقة

أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الثلاثاء، الأجزاء الجنوبية من مدينة درنة الواقعة شمال شرق البلاد، منطقة عسكرية مغلقة، وفق مسؤول عسكري ليبي.

وقال قائد “غرفة عمليات عمر المختار”، اللواء كمال الجبالي، في بيان صحافي إن “المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب مدينة درنة أصبحت منطقة عسكرية محظورة تمنع فيها حركة المواطنين نهائيًا”.

وكانت “غرفة عمليات المختار” قالت في وقت سابق عبر صفحتها على “فيسبوك” إنه “تم استهداف عدة نقاط وتمركزات تابعة لقوات مجلس شورى درنة على المدخل الغربي للمدينة، من قبل مدفعية الكتيبة 321، مما أدى إلى تدميرها”.

ويحاصر الجيش الوطني الليبي مدينة درنة التي يسيطر عليها متشددون منذ عدة أشهر.