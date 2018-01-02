اغتيال مسؤول في الجبهة التركمانية شمال العراق

قال مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، إن مسؤولًا في الجبهة التركمانية اغتيل على يد مسلحين مجهولين في مدينة كركوك، شمال البلاد.

وأوضح النقيب في شرطة كركوك حامد العبيدي، أن “مسؤول الجبهة التركمانية في الحي العسكري وسط مدينة كركوك، علاء الدين الصالحي، اغتيل على يد مسلحين مجهولين”.

وأضاف أن “المسلحين أطلقوا النار على الصالحي في الحي العسكري قبل أن يلوذوا بالفرار”، مشيرًا إلى أن السلطات الأمنية المختصة فتحت تحقيقًا في الحادث.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

والجبهة التركمانية، الممثل الرئيسي للتركمان في العراق، وتشغل مقعدين في البرلمان العراقي، من أصل 328، فضلًا عن 9 مقاعد من أصل 41 في مجلس محافظة كركوك.

وتسيطر القوات العراقية، منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على محافظة كركوك بشكل كامل، لتنهي بذلك وجود قوات إقليم الشمال “البيشمركة”.