مصدر نيابي: البرلمان الليبي يفشل مجددًا في عقد جلسة لتعديل الإعلان الدستوري

فشل مجلس النواب الليبي، للمرة الرابعة، في عقد جلسة اليوم، الثلاثاء؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال مصدر نيابي لـ ” إرم نيوز”، إن جلسة اليوم، كان من المفترض أن تناقش تعديل الإعلان الدستوري، وتضمين الاتفاق السياسي فيه.

وكان المجلس فشل في عقد جلسة لنفس الغاية يوم أمس، الإثنين، كما فشل كذلك في موعدين حددهما الأسبوع الماضي.

وناقش النواب الحاضرون، اليوم وأمس، تجهيز قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، وقانون الانتخابات المقبلة.

يشار إلى أن الناطق باسم الجيش الوطني، العميد أحمد المسماري، حث النواب في وقت سابق، على التفرغ لإصدار قانوني انتخابات رئاسي وبرلماني، قبل حلول موعد إجراء الانتخابات بوقت كاف؛ لكي يطلع عليهما الليبيون، قبل ذهابهم إلى صناديق الاقتراع.