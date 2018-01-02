إسرائيل تمدد اعتقال البرلمانية الفلسطينية خالدة جرار 6 أشهر

المصدر: أ ف ب

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال البرلمانية الفلسطينية، خالدة جرار، 6 أشهر إضافية دون محاكمة، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء.

واعتقلت جرار في الثاني من تموز/ يوليو الماضي، بسبب عضويتها في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تعتبرها إسرائيل “منظمة إرهابية”.

وانتخبت خالدة جرار (54 عامًا) في المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 2006. وكلفها المجلس التشريعي بمتابعة ملف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ العام 2007.

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه في الـ 24 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تقرر تجديد اعتقالها الإداري لستة أشهر إضافية؛ لأنها تشكل “تهديدًا كبيرًا”.

وأضاف الجيش في بيان، أن قرار وضع جرار قيد الاعتقال الإداري اتخذ “كملاذ أخير، بعد أن عرضت على المسؤول العسكري الذي وقع مذكرة الاعتقال، معلومات سرية تظهر بوضوح الخطر الذي تشكله جرار”.

ووصفت مؤسسة “الضمير” الفلسطينية لحقوق الإنسان على موقعها الإلكتروني، اعتقال جرار بأنه “اعتقال سياسي انتقامي”، معتبرة أن “اعتقال النواب الفلسطينيين يهدف إلى ضرب المرجعيات القيادية المنتخبة التي يتماهى معها الشعب الفلسطيني، وينتمي إليها، ويتحصّن بها، محاولاً بذلك ضرب أي شكل من أشكال البناء السياسي الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني”.

وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني يمكن أن تعتقل إسرائيل أي شخص لستة أشهر دون توجيه تهمة إليه، بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

وسبق أن اعتقلت جرار 14 شهرًا وأفرج عنها في حزيران/ يونيو 2016.

وبحسب أرقام صادرة عن مؤسسة “الضمير”، هناك 6150 فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية، بينهم نحو 450 قيد الاعتقال الإداري.

وأكدت متحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني أن هناك 11 نائبًا فلسطينيًا قيد الاعتقال في إسرائيل حاليًا.

وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل ليلة الاثنين، النائب عن حركة حماس ناصر عبدالجواد من قريته شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب نادي الأسير.