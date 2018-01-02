عقب استضافتها جنديًا قتل إسرائيليات.. فضائية أردنية تعود للبث بعد وقفها يومًا واحدًا

أعادت هيئة “الإعلام المرئي والمسموع” الأردنية، الثلاثاء، بث قناة “نورالأردن” الفضائية، عقب وقفه، أمس الإثنين، جراء استضافتها للجندي المسرح أحمد الدقامسة، الذي قتل وجرح عشرات الإسرائيليات قبل 20 عامًا.

وفي بيان مقتضب صدر عنها، الثلاثاء، شكرت القناة مدير عام الهيئة على إعادة البث، مؤكدة على “مواصلة نهجها وسياستها لخدمة الوطن والمواطن”.

وكانت صحيفة الغد الأردنية، نقلت عن الهيئة قولها إنها “تفاجأت بقيام القناة ببث البرنامج الذي اعتبرته من البرامج التي تخالف قانون انتهاك حرمة المحاكم، وغيره من القوانين التي تشكك بالأحكام القضائية.”

وقالت الهيئة: إن “الإجراءات القانونية التي اتخذتها هيئة الإعلام في هذه المسألة لم تأتِ دون إخطار وتوضيح مسبقين، حيث تم وضع إدارة المحطة بصورة المسؤوليات القانونية، المترتبة على بث برامج تخالف قانون انتهاك حرمة المحاكم”.

وأضافت الهيئة أنه “تم شرح الأبعاد القانونية للإجراءات التي ستتبعها الهيئة، في حال تم بث البرنامج الذي أُعلن عنه، وجرى ترويجه من قبل المحطة قبل موعد البث بيوم واحد، وقد أبدت إدارة القناة امتنانها وتقديرها لتواصل الهيئة معها، ووضعها بصورة الإطار العام للمسؤوليات القانونية المترتبة على بث البرنامج”.

وأوضحت الهيئة أن “القناة قررت بث البرنامج مدار الخلاف، وأن هيئة الإعلام ممثلة بمديرتي المتابعة والترخيص تفاجأت بقيامها ببث البرنامج، وعندها طبعًا تم رسميًا مخاطبة القناة لوقفه فورًا، إلا أنها تجاهلت طلبنا الرسمي الذي يأتي وفق أحكام المادة ٨ من قانون الإعلام المرئي والمسموع”.

وأفرجت السلطات الأردنية عن الدقامسة في آذار/مارس 2017، بعد أن قضى 20 عامًا في السجن إثر إدانته بقتل 7 فتيات إسرائيليات وجرح أخريات في 12 آذار/مارس 1997 في منطقة الباقورة، التي استعادها الأردن بموجب اتفاقية وادي عربة الموقعة مع إسرائيل في العام 1994.