مسلحون مجهولون يغتالون 3 محامين في نينوى شمال العراق

أفاد مصدر أمني عراقي، أن مسلحين يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم “داعش”، اغتالوا اليوم الثلاثاء، ثلاثة محامين في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال مصطفى عبدالرحيم النعيمي، النقيب في الشرطة الاتحادية، إن: “مسلحين اعترضوا سيارة المحامي محمد أحمد الخالدي، وكان بصحبته اثنين من زملاء مهنته، وفتحوا النار عليهم، وأردوهم قتلى في الحال”.

وأضاف أن: “الهجوم وقع أثناء مرور المحامين على الطريق الرابط بين مدينة الموصل وناحية حمام العليل جنوب نينوى”.

وأوضح أن: “المحامبن القتلى كانوا ملتزمين بإقامة دعاوى في محاكم العراقية المختصة بقضايا الإرهاب ضد عناصر تنظيم “داعش”، لصالح بعض الجهات المدنية، التي تضررت من أفعال وممارسات الإرهاب، ورجّح أن يكون ذلك سبب اغتيالهم”.

وذكر أن: “قوة أمنية وصلت المكان، وباشرت بنقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي، ومن ثم فتح تحقيق مع بعض شهود العيان؛ للحصول على معلومات بغية الوصول إلى الجناة”.

واتهم النعيمي: “خلايا “داعش” بالوقوف وراء هذه العملية”، معتبرًا أن الهدف منها: “بث الخوف والقلق في نفوس الجهات، التي تواصل العمل ضد الإرهاب لاستئصال ما تبقى منه في نينوى والعراق”.

ولم تعلن على الفور، أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال.

ونهاية العام الماضي، خسر “داعش” كل الأراضي التي كان يسيطر عليها في العام 2014، إثر حملات عسكرية متواصلة منذ ثلاث سنوات، بدعم من التحالف الدولي.

لكن التنظيم ماتزال لديه خلايا نائمة منتشرة في معظم أرجاء العراق.

وتقول القيادات العسكرية العراقية، إن التنظيم بات يعتمد الهجمات الخاطفة، على طريقة حرب العصابات، التي كان يعتمدها قبل اجتياحه شمال البلاد وغربها سنة 2014.