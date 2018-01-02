غارة جوية إسرائيلية تستهدف مواقع في غزة

المصدر: أ ف ب

نفذت طائرة إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، غارات على مواقع لحركة حماس في غزة، ردًا على إطلاق صاروخ من القطاع تجاه الأراضي المحتلة جنوب إسرائيل، بحسب ما أفاد الجيش ومصادر فلسطينية، دون الإشارة إلى تسجيل إصابات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن الطائرة استهدفت “مجمعًا عسكريًا تابعًا لحركة حماس”.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن الغارات وقعت في خان يونس جنوب قطاع غزة ودير البلح، متسببة بأضرار مادية دون تسجيل إصابات.

وكان الجيش أفاد، ليل الإثنين، بسقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على جنوب اسرائيل، دون أن يسفر ذلك عن سقوط قتلى أو جرحى.

ولم يذكر الجيش تفاصيل أخرى؛ لكن الإذاعة العامة للاحتلال قالت، إن صاروخًا فلسطينيًا انفجر وسقط قرب بلدة إسرائيلية لم تحددها.

ووقعت أحداث مماثلة، الجمعة، إذ قصفت مقاتلات ودبابات إسرائيلية قطاع غزة؛ ردًا على إطلاق صاروخ من القطاع على جنوب إسرائيل، بحسب الجيش ومصادر فلسطينية.

وأطلقت الفصائل المسلحة في غزة أكثر من 12 صاروخًا وقذيفة هاون على جنوب إسرائيل، منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الـ6 من كانون الأول/ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأثار قرار ترامب، موجة غضب في العالمين العربي والاسلامي، وتظاهرات شبه يومية في الأراضي الفلسطينية، ومواجهات مع القوات الإسرائيلية استشهد فيها 12 فلسطينيًا.