السراج يستنكر نبش ضريح زعيم السنوسية

استنكر رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، نبش ضريح زعيم الحركة السنوسية الإمام المهدي بن محمد بن علي السنوسي.

ودعا السراج في بيان صدر عنه الإثنين النائب العام والجهات الأمنية المختصة إلى تحريك دعوى جنائية، والعمل على تقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم.

وقال البيان إن “للقبور حُـرمةً لا يجوز التعدي عليها، وحرمة المسلم غير مقيّـدة بحياته، بل هي باقية في الحياة وبعد الممات”، واصفًا ما حدث بأنه “جريمة تنتهك حرمةً أوجب الله تعالى حفظها وصيانتها”.

وأشار إلى أنّ السكوت على هذه الجريمة يعد تشجيعًا وتأييدًا لمن قام بها للاستمرار بجرائم مماثلة تخلق الفتنة وتستفز المسلمين وتهز وجدان الليبيين جميعًا”، داعيًا علماء الدين والقوى والتيارات السياسية والاجتماعية إلى “شجب وإدانة هذه الأعمال الإجرامية البعيدة عن روح الإسلام”.

وكان ضريح زعيم الحركة السنوسية، الإمام المهدي بن محمد بن علي السنوسي، والد ملك ليبيا السابق إدريس المهدي السنوسي تعرض لعملية نبش بواحة الكفرة ليل الجمعة الماضية.