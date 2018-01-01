اليمن.. الحوثيون يجرون تعديلات في حكومة الانقلاب ومصدر مؤتمري يعلّق

أجرى رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى”، التابع للانقلابيين الحوثيين، صالح الصماد، اليوم الإثنين، جملة تغييرات في الحكومة غير المعترف بها، في العاصمة اليمنية صنعاء.

وشملت تغييرات الصماد، وفق ما نشرته النسخة الخاضعة لسيطرة الحوثيين من وكالة الأنباء اليمنية، وزارة الإعلام، ووزارة النفط والمعادن، وجهاز الأمن القومي، والجهاز المركزي للأمن السياسي، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومصلحتي الضرائب والجمارك، إلى جانب جملة من التعيينات الأخرى فيما يخص وكلاء الوزارات ومستشاريها.

وعيّن الصماد محافظًا لمحافظة عدن، وآخرين لمحافظتي أبين وسقطرى، وهي مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، بعد تحريرها من الانقلابيين الحوثيين منتصف العام 2015، باستثناء جزيرة سقطرى، التي لم يتمكنوا من الوصول إليها مما أثار سخرية الكثيرين.

وقالت مصادر سياسية في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي كان يقوده الرئيس الراحل علي عبدالله صالح: إن التعيينات الجديدة التي أصدرها الحوثيون، اليوم، شملت شخصيات موالية لهم، وهناك شخصيات ضمن المعينين، كانوا مكلفين بالمناصب، والآن تم تعيينهم فيها بشكل رسمي.

وأكدت المصادر في حديثها الخاص لـ”إرم نيوز”، أن الرئيس الراحل علي عبدالله صالح فضّ شراكته مع الحوثيين، وحدد ملامح المرحلة القادمة، وقاتل دفاعًا عنها حتى قُتل، وبالتالي فإن أي تعيينات ستشمل مؤتمريين ويقبلون بها، فهم حوثيون.

ولفتت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لحساسية الوضع الأمني بصنعاء، إلى أن “المؤتمر الشعبي يتفهم وضع قياداته الواقعة في نطاق سيطرة ميليشيا الحوثي، لكن في المقابل، فإن ذلك لا يُبرر الخروج عن وصية صالح الأخيرة، وعليهم التزام الصمت على الأقل”.