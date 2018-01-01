النيابة العسكرية الإسرائيلية تقدم لائحة اتهام بحق الطفلة عهد التميمي ووالدتها

قدّمت محكمة عسكرية إسرائيلية، اليوم الإثنين، لائحة اتهام بحق الطفلة عهد التميمي ووالدتها ناريمان، وفق ناطق عسكري إسرائيلي.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن “الطفلة عهد، متهمة بمهاجمة ضابط وجندي إسرائيلي، إضافة إلى خمسة أحداث أخرى هاجمت فيها أفراد قوات الأمن وألقت باتجاههم الحجارة”.

وأضاف في بيان أن “عهد متهمة باعتراض عمل الجيش والمشاركة في أعمال شغب وتحريض الآخرين على المشاركة فيها”، بحسب قوله.

ولفت أدرعي، إلى أنه “تم تقديم لائحة اتهام بحق ناريمان التميمي، والدة عهد، بسبب مشاركتها في الحادث ذاته، والتحريض على شبكة فيسبوك”.

وأشار إلى أن “النيابة العسكرية طلبت تمديد فترة اعتقال عهد ووالدتها حتى استكمال الإجراءات القانونية بحقهن”.

واعتقلت القوات الإسرائيلية عهد (16 عامًا)، عند الثانية من فجر 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام الله.

وبين مقطع الفيديو عهد وهي تركل أحد جنود الاحتلال بقدمها، وترفع يدها لتصفع وجهه من دون أن تصله؛ ما أثار غضب المتابعين للمشهد في إسرائيل، والذين اعتبروا ذلك “إهانة لجيشهم”.

وعلى خلفية ذلك، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بالقبض على الطفلة الفلسطينية ومعاقبتها، ومعاقبة كل من ظهر معها في الفيديو وهو يقاوم جنوده، وإثر ذلك، قامت قوة كبيرة باعتقال عهد من منزلها، قبل أن تعتقل في اليوم ذاته والدتها ناريمان (40 عامًا) أثناء محاولتها زيارة ابنتها أول أيام احتجازها.

وفي اليوم الثاني، 20 ديسمبر/كانون الأول، اعتقلت القوات الإسرائيلية نور التميمي (21 عامًا)، ابنة عم عهد، لظهورها في مقطع الفيديو ذاته، وهي تقاوم القوات الإسرائيلية، واليوم، وجهت النيابة العسكرية الى نور تهمًا بالاعتداء مع الضرب على جندي، وإزعاج الجنود أثناء أدائهم واجبهم، بحسب لائحة الاتهام.