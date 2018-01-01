الاحتلال يتهم الفلسطينية نور التميمي بـ “إزعاج” الجنود الإسرائيليين

وجهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهمًا بإزعاج جنود إسرائيليين والاعتداء عليهم، للفلسطينية نور التميمي، التي ظهرت في تسجيل فيديو مع قريبتها، عهد، وهما تضربان جنديين في جيش الاحتلال في قريتهما في الضفة الغربية المحتلة.

وقامت كل من نور (20 عامًا) وعهد (16 عامًا) في الـ 15 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، بالاقتراب من جنديين يستندان إلى جدار في قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة، وراحتا تدفعانهما قبل أن تقوما بركلهما وصفعهما وتوجيه لكمات لهما.

ويظهر التسجيل الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الجنديين المسلحين لم يردا على الفتاتين، وتراجعا إلى الخلف، بينما حاولت ناريمان، والدة عهد، التدخل، في مسعى لدفع الجنود إلى مغادرة مدخل المنزل.

ووقعت الحادثة أثناء يوم من أيام الاشتباكات في أنحاء الضفة الغربية، اعتراضًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويومها أصيب فتى من عائلة التميمي بالرصاص المطاطي في رأسه خلال الاحتجاجات، بحسب العائلة.

وقالت لائحة الاتهام التي قدمت، أمس الأحد، في محكمة عوفر العسكرية أن الجنديين كانا في ساحة المنزل؛ لمنع الفلسطينيين من إلقاء الحجارة على المركبات الإسرائيلية القريبة.

واعتقلت نور التميمي في الـ 20 من كانون الأول/ديسمبر الماضي. ووجهت إليها النيابة العسكرية، اليوم الاثنين، تهمًا بالاعتداء مع الضرب على جندي، وإزعاج الجنود أثناء أدائهما واجبهما، بحسب لائحة الاتهام.

وستمثل نور في وقت لاحق، أمام محكمة عوفر العسكرية في جلسة استماع في انتظار قرار تمديد اعتقالها أو الإفراج عنها لحين بدء محاكمتها.

كما ستمثل قريبتها عهد التميمي ووالدتها ناريمان (43 عامًا) والتي اعتقلت أيضًا، أمام المحكمة في وقت لاحق، اليوم الاثنين، إذ قد يعلن الادعاء نيته توجيه اتهامات لهما.