أقل من ربعهم عرب.. 8.9 مليون نسمة عدد سكان إسرائيل

قال مكتب الإحصاء الإسرائيلي إن إجمالي عدد سكان البلاد بلغ حوالي 8.79 مليون نسمة، أقل من ربعهم من فلسطينيي الداخل.

وأضاف المكتب، في بيان له صدر أمس الأحد عشية السنة الميلادية الجديدة، أن 6.5 مليون نسمة هو عدد السكان اليهود، تشكل نسبتهم 74.6 % من إجمالي السكان.

وبلغ عدد السكان العرب (فلسطينيي الداخل)، 1.8 مليون نسمة تشكل نسبتهم نحو 21 % من إجمالي السكان، إضافة إلى 400 ألف فرد، تشكل نسبتهم 4.5 %، من المسيحيين غير العرب ومن لم يحدد جنسية لهم.

ويشمل عدد فلسطينيي الداخل، أكثر من 320 ألفًا، يعيشون في القدس الشرقية المحتلة، التي ضمتها إسرائيل إليها في خطوة مرفوضة دوليًا.

وذكر مكتب الإحصاء الإسرائيلي، أن 27 ألف يهودي هاجروا إلى إسرائيل خلال 2017.

وأضاف: “27% من المهاجرين قدموا من روسيا، و25 % من أوكرانيا، و13 % من فرنسا، و10 % من الولايات المتحدة الأمريكية، والباقي من دول أخرى”.

واستنادًا إلى أرقام مكتب الإحصاء الإسرائيلي، فإن نحو 8 آلاف فرد من حملة الجنسية الإسرائيلية يقيمون خارج البلاد لأكثر من سنة.