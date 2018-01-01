الحكومة الفلسطينية: قرار الليكود بضم الضفة الغربية أفظع انتهاك للقرارات الدولية

استنكر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، يوم الاثنين، قرار حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم، تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس.

وقال المحمود، في بيان صحفي إن “القرار استهتار بالمنظومة الأممية، وأفظع انتهاك لقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي”.

وأضاف المحمود، أن “فلسطين بعاصمتها القدس الأبدية ظلت وستبقى عربية”، مبينًا أن “التصعيد الاحتلالي يسير في هذه المرحلة بشكل متسارع وخطير”.

وطالب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، المجتمع الدولي بـ”تنفيذ قوانينه وشرائعه وقراراته”.

وصادقت اللجنة المركزية لحزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على صياغة مشروع قانون يؤيد تطبيق السيادة على المستوطنات الإسرائيلية كافة المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن “اللجنة دعت ممثلي الحزب المنتخبين في الكنيست للعمل من أجل السماح بحرية البناء وتطبيق القوانين، وسيادة إسرائيل على المستوطنات المقامة بالضفة الغربية جميعها”.

وفي حال تم تقديم مشروع القانون أمام الكنيست الإسرائيلي، فإنه يحتاج إلى المرور بثلاث قراءات ليصبح نافذًا.

ولم يسبق أن طبقت إسرائيل القانون، على أيٍّ من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية.