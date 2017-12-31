عبد الباسط اقطيط يعلن أنه لن يترشح للانتخابات الليبية المقبلة

أعلن رجل الأعمال الأمريكي من أصول ليبية عبد الباسط اقطيط، عدم رغبته في الترشح للانتخابات القادمة، التي ستجرى تحت إشراف الأمم المتحدة.

وفاجأ اقطيط جمهوره بمنشور كتبه على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” يعلن فيه دعمه ترشح مسؤول الخارجية في المجلس الوطني الانتقالي الدكتور علي العيساوي، قائلًا إنه “أول رئيس حكومة فعلي بعد الثورة وقد تم ظلمه”.

يشار إلى أن اقطيط لطالما ادعى حصوله على دعم أمريكي لتولي منصب في ليبيا، كما ترشح لرئاسة الوزراء ضد رئيس الوزراء السابق علي زيدان عام 2012، وحينها اتهم من تحالف يمثل جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة بصلاته بأمريكا وإسرائيل.