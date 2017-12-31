صورة على صدور وزراء ونواب الأردن: الملك “خادم أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين

علّق وزراء ونواب الأردن خلال جلسة برلمانية يوم الأحد، صورة على بذلاتهم للملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حملت شعار “خادم أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين”.

وخلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل، ظهر نواب ووزراء، على رأسهم رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقي، وهم يرتدون شعارًا معلقًا، يحمل صورة الملك عبدالله موشوحًا بعبارة “خادم أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين”، في إشارة إلى المسجد الأقصى، الواقع ضمن المقدسات الإسلامية والمسيحية الخاضعة للوصاية الهاشمية في القدس.

وقالت وسائل إعلام محلية إن النواب كانوا قد وزعوا الشعار على بعضهم، قبل توزيعه أيضًا على فريق الحكومة، بحسب موقع “خبرني” المحلي.

ويأتي ذلك في ظل توتر الأوضاع في مدينة القدس والعالمين العربي والإسلامي، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.

وبدأ مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل 2018، والذي من المتوقع أن يشهد إجراءات حكومية لسد عجز الموازنة، من أهمها رفع الدعم عن الخبز، والذي قوبل برفض شعبي كبير.