عائلة القذافي تحث الليبيين على التسجيل للانتخابات

حثت عائلة الرئيس الليبي معمر القذافي الليبيين على التسجيل للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجرى وفق خطة الأمم المتحدة العام المقبل.

وقالت عائلة القذافي في منشور لها عبر صفحتها على موقع “الفيسبوك” ،” إن التسجيل للانتخابات ضرورة لإنقاذ الوطن من الضياع وتفويت الفرصة على الميليشيات المسلحة.”

وأشارت العائلة الى أن ” سبع سنين عجاف وثامنة تدنو يأس فيها اذناب ما يسمى بالمجتمع الدولي وأرباب حرب الناتو على الجماهيرية وقيادتها التاريخية، يأسوا فيها من ميليشياتهم بعد أن تجاوز مشروع الفوضى الخلاقة مداه وضرب التطرف قطارات لندن واحياء مانشستر ومطار بروكسل وألمانيا، ناهيك عن أفواج الموج الأسود وكاهل الهجرات المليونية الذي ينهك القارة العجوز ويغير معالمها الديموغرافية، فهاهم الْيَوْمَ وهم يتلقون كل هذه الضربات الموجعة يقدمون مقترح الانتخابات والذي وإن كان سم في كوب من عسل وجولة وسط حقل من الألغام إلا أن التسجيل فيه اصبح ضرورة ملحة تتجاوز كل الثوابت وتبيح كل المحظورات لتفويت الفرصة على الميليشيات والخونة والعملاء وانتشال البقية الباقية من وطن صار يغرق بمن فيه”.

وأضافت في منشورها : “المبادرة الجماعية والمنظمة ليست نقيصة او نكوص كما انها ليست ردة او تولٍ وانما انتصاراً لإرادة الجموع التي لطالما نادى بها الشهيد الصائم، لا نقول الانتخابات، وانما الزحف الجماهيري الذي عليه ان يبهر الابصار ويلهم المشاعر لينهى مرحلة الفوضى والغوغائية التي اعقبت إسقاط الناتو لدولة الجماهير فالمستهدف الان هو الوطن الذي يجب انقاذه ولو ببتر بعض أعضائه وبعدها تحتكم الجموع لتقرر غدها كي يرتد بصيراً”.

وتابعت العائلة” والأن وقد رأيتموهم وهم يسرقون أرقامكم الوطنية ومنظومات السجل المدني في كل المناطق ويقيدونكم دون علمكم خارج مناطقكم وقد فعلوا هذا لأنهم يخشونكم وأنتم الاعلون والأكثرون والله معكم فليس أمامكم الا قطع الطريق عليهم. فلن تنقذ الوطن امانيكم ولا اماني اولادكم كما ان هذا لا يعني بالضرورة الدعوة الى ولوج الانتخابات او التصويت وانما التسجيل المبدئي لإظهار قوة الزخم الشعبي والطوفان الجماهيري الذي ستؤول الكلمة الفصل له. وإلا فتستمر هذه السنين العجاف الى ان يقضي الله أمرا كان مفعولاً.”