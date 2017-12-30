عباس يشيد بشجاعة الطفل “الجنيدي” ويطالب بحماية دولية لأطفال فلسطين

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالطفل فوزي الجنيدي، مطالبًا بتأمين الحماية الدولية للأطفال الفلسطينيين ولأبناء الشعب عمومًا من اعتداءات الاحتلال المتواصلة.

جاء ذلك خلال اتصاله بالطفل الجنيدي، من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، والذي تحرر قبل أيام من السجون الإسرائيلية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وقال عباس خلال الاتصال، إن صمود الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، يؤكّد حتمية الوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

كما أشاد بصمود الفلسطينيين أمام ما يتعرضون له من ممارسات من قبل جنود الاحتلال.

وأخلت السلطات الإسرائيلية مساء الأربعاء الماضي، سبيل الجنيدي (16 عامًا)، بعد دفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف شيكل ما يعادل 2860 دولارًا أمريكيًا، لحين استكمال محاكمته.

واعتقل الجيش الإسرائيلي، الجنيدي، في 7 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، بمنطقة باب الزاوية، وسط الخليل، أثناء مواجهات مع شبان فلسطينيين كانوا يحتجون على قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وانتشرت على مواقع التواصل ووسائل إعلام عربية ودولية، صورة للجنيدي لحظة اعتقاله، وهو معصوب العينين، ويحيط به 23 جنديًا إسرائيليًا. ومنحت تلك الصورة، الجنيدي شهرة على المستويين المحلي والدولي.