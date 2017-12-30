يضم 22 ألف جندي.. الحكومة السورية المؤقتة تعلن تشكيل جيش وطني (صور)

واجتمع أبو حطب، بقادة عسكرييين في الجيش السوري الحر، في مدينة أعزاز في محافظة حلب شمال سوريا.

وعقب الاجتماع الذي استمر نحو 4 ساعات، أعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة تشكيل هيكل عسكري تحت اسم “الجيش الوطني”.

وقال أبو حطب، إن “أولوية الجيش الوطني هي الحفاظ على المناطق المحررة في إطار عملية درع الفرات، والدفاع عن الشعب السوري ضد النظام والتنظيمات المتطرفة”.

وأضاف أن “الجيش الوطني تشكّل عبر توحّد ثلاثة فيالق في الجيش السوري الحر، وبقوام 22 ألف جندي”. مشيرًا إلى أن “الفيلق الأول تلقى تدريبات عسكرية في تركيا”.