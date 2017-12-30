العراق.. حزب تركماني يطالب بتأجيل الانتخابات حتى عودة نازحي كركوك ونينوى

طالب حزب تركماني عراقي، اليوم السبت، الحكومة الاتحادية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بتأجيل الانتخابات العامة في البلاد 6 أشهر، حتى عودة نازحي محافظتي كركوك ونينوى.

وقال المتحدث باسم حزب “تركمان إيلي” علي المفتي، في مؤتمر صحفي بكركوك، إن “المناطق التركمانية شهدت منذ دخول داعش (عام 2014) قيام الأحزاب الكردية بتهميش دور التركمان، وكون الانتخابات المقبلة مصيرية، فإننا نطالب بضرورة تأجيلها 6 أشهر لتتسنى إعادة النازحين إلى مناطقهم”.

وشدّد المفتي على “ضرورة تأجيل الانتخابات وإجراء تعديل على قانون المفوضية، وتحديد حصة كركوك فيها بـ13 مقعدًا، أربع لكل قومية ومقعد للمكونات الأخرى، وتخصيص 15% من حصة محافظة نينوى الانتخابية لقضاء تلعفر”.

ونزح نحو 5 ملايين عراقي من مناطقهم، منذ عام 2014، خصوصًا في شمال وغرب البلاد، جرّاء عمليات داعش والحرب عليه، التي استمرت 3 سنوات، وانتهت في وقت سابق من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.

يُشار أن قوات البيشمركة سيطرت على كركوك، ومناطق أخرى متنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان، بعد انسحاب الجيش العراقي إثر اجتياح التنظيم للمنطقة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المحلية والانتخابات البرلمانية العامة في العراق في 12 من شهر أيار/ مايو المقبل.