السودان يخطط لرفع إنتاجه النفطي خلال 2018 إلى 102 ألف برميل يوميًا

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم السبت، عن خطة لزيادة الإنتاج النفطي للبلاد إلى 102 ألف برميل يوميًا خلال عام 2018، بعد إقرارها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بتراجع الإنتاج بنسبة 12% خلال النصف الأول من عام 2017.

جاء ذلك في بيان لوزير النفط والغاز السوداني عبدالرحمن عثمان، إلا أن البيان لم يذكر تفاصيل خطة زيادة الإنتاج النفطي التي أعلنها، والتي تعني زيادة 14 ألف برميل يوميًا إلى معدل الإنتاج الحالي الذي يبلغ 88 ألف برميل.

وقال عثمان، إن إنتاج حقل (2B) بمنطقة جنوب كردفان (جنوب) سجل ارتفاعًا بواقع 3 آلاف برميل يوميًا، بعمالة سودانية خالصة بحسب ذات البيان.

وأوضح أن إنتاج الحقل المذكور بلغ خلال الفترة الماضية 19 ألف برميل يوميًا، وارتفع حاليًا إلى 22 ألفًا.

وأكد الوزير السوداني ارتفاع الإنتاج في حقلي 2A و 4 بجنوب كردفان أيضًا، بواقع ألفَي برميل لكل حقل.

وأقرّ عثمان بوجود تحديات تجابه القطاع النفطي “من بينها انخفاض الأسعار العالمية للنفط، وإحجام الشركات الأجنبية عن الدفع برؤوس أموال جديدة للقطاع”.

وكشفت وزارة النفط السودانية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عن انخفاض إنتاج السودان النفطي بنسبة 12% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وكان قد دخل السودان منظومة الإنتاج النفطي عام 1999 بإنتاج يقدر بـ450 ألف برميل يوميًا، انخفض إلى 110 آلاف بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، وانتقال ثلاثة أرباع الآبار النفطية لحكومة الجنوب.