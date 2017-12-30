وزير الدفاع السوداني يجري مباحثات مع مسؤول عسكري سعودي

بحث وزير الدفاع السوداني، عوض محمد أحمد بن عوف، مع مساعد وزير الدفاع السعودي، محمد عبدالله العايش، القضايا الأمنية في المنطقة.

وقال بيان صادر عن الدفاع السودانية، اليوم السبت، إن “الجانبين عقدا مباحثات مشتركة بالخرطوم، أمس، تناولت مجمل القضايا العسكرية والأمنية في المنطقة”.

وأضاف البيان أن “المباحثات تناولت التدابير المطلوبة للتعاطي مع الأحداث، وما يستجد من مواقف بالقدر الذي يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحمي المصالح الإستراتيجية للبلدين وللأمة العربية والإسلامية”.

وأعلن البيان أن “التزام السودان بموقفه الثابت تجاه قضايا أمته العربية والإسلامية، والدفاع عن المقدسات والذود عن الحرمين الشريفين، باعتباره واجبًا وفرض عين على كل مسلم”.