وفاة طفلة فلسطينية بعد منع جنود الاحتلال إيصالها إلى المستشفى

توفيت طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 9 سنوات، بعد أن عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إيصالها إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وقال “إياد عواد” منسق المقاومة الشعبية في قرية عورتا إن الطفلة “دلال ذيب” تُوفيت على حاجز حوارة جنوب نابلس، بعد أن منع جنود الاحتلال سيارة والدها من المرور للوصول إلى المستشفى عقب المواجهات التي اندلعت بالقرب من الحاجز.

وتعاني الطفلة من شلل نصفي وضيق في التنفس، وأُصيبت بفقدان للوعي، ما استدعى نقلها الى المستشفى بشكل عاجل، لكن المنع الإسرائيلي حرم الطفلة من العلاج، وجعلها تواجه الموت.

وعلى الرغم من اطلاع جنود الاحتلال على سوء وضع الطفلة الصحي إلا أنهم لم يسمحوا بمرورها إلا بعد ما يقارب ساعة من المحاولات الحثيثة والجدال المرير، لكن الطفلة كانت قد فارقت الحياة بعد وصولها إلى المستشفى.