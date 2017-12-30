الجيش السوري يعثر على مقبرتين جماعيتين لجنود قتلهم داعش

اكتشفت القوات الحكومية السورية يوم الجمعة مقبرتين جماعتين تضمان جثثا أغلبها لجنود قتلهم تنظيم داعش بريف الرقة شمال سورية.

وقال قائد عسكري سوري “بعد عودة الأهالي إلى المنطقة وصلتنا معلومات عن وجود مقبرتين جماعيتين في قرية الواوي بريف الرقة الغربي ولدى معاينة المكان تمت دعوة الدفاع المدني بالحفر في المكان وتم العثور على 110 جثث تعود اغلبها لعناصر من الجيش السوري قتلهم تنظيم داعش بعد سيطرته على مطار الطبقة العسكري في ريف الرقة والذي سيطر عليه التنظيم في شهر آب/أغسطس عام 2014 إضافة الى عدد من المدنيين الذين اعدمهم التنظيم “.

وأوضح المصدر أن عملية البحث مستمرة لإمكانية العثور على مزيد من جثث مدنيين وعسكريين أعدمهم التنظيم.

وكانت مصادر مقربة من تنظيم داعش أعلنت خلال سيطرته على مطار الطبقة أن التنظيم قتل أكثر من 350 عنصراً من القوات الحكومية ودفن أكثر من مئة منهم في منطقة الحمرات 35 كم شرق مدينة الرقة بعد اعدامهم رمياَ بالرصاص.