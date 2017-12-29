البرلمان العراقي يحقق بشحنة قمح أمريكي يشتبه باحتوائها على علف حيواني

يعتزم البرلمان العراقي التحقيق في شحنة من القمح الأمريكي يشتبه أنها تحتوي على علف حيواني، وفق ما أفاد رئيس لجنة برلمانية الجمعة.

وجاء قرار التحقيق بعد أن أبلغت النائبة “عالية نصيف” وسائل إعلام محلية أن “شحنة القمح الأمريكي تحتوي على (البلت العلفية)”، حيث تستخدم في العادة كغذاء للحيوانات، وهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ولم تحدد النائبة هوية المصادر التي استقت منها معلوماتها، فيما قال النائب طلال الزوبعي إن البرلمان “سيقوم بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق”.

وذكرت هيئة الجمارك العراقية في بيان أن الشحنة استوفت جميع الإجراءات، وأُجريت لها كافة الفحوصات المختبرية بواسطة الجهات المختصة قبل السماح بدخولها إلى العراق، وأن وزارة التجارة وافقت على الشحنة.

وقالت إن “مراكزها الحدودية كافة ملتزمة بتطبيق كل ما يضمن سلامة البضائع بغض النظر عن الجهة المستوردة، سواء أكانت من القطاع العام أم القطاع الخاص”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارة التجارة.