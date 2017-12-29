الأمم المتحدة: حقّ الترشح للانتخابات المقبلة في ليبيا شأن داخلي

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن حقّ الترشح في الانتخابات المقبلة شأن داخلي يحدده قانون انتخابات نافذ، مشيرة إلى أن ‏منظمة الأمم المتحدة تحترم سيادة الدول ولا تتدخل في شؤونها.

وأكّدت البعثة في بيان صدر عنها اليوم الجمعة، أن “الشعب في ليبيا هو من يقرر عبر مؤسساته الدستورية والتشريعية من يترشح لأي منصب سيادي”، مؤكّدة أن مهمتها تنحصر في توفير الدعم اللازم بما يضمن قانونية وصدقية الإجراءات.

وطالب المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، في تغريدة له على موقع “تويتر”، باستلهام ثقافة الحوار، واحترام الآخرين، كما طالب بقراءة التصريحات الصادرة منه “بتمعن قبل التعليق عليها إيجابًا أو سلبًا “.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، قال أمس الخميس، في تصريحات لصحيفة “الحياة” اللندنية، إن “معظم السياسيين لا يريدون انتخابات”، مشيرًا إلى أن موعد الاستحقاقات البلدية والرئاسية والنيابية سيكون في العام 2018، كما أنَّ قرار مجلس الأمن واضح بالنسبة إلى ضرورة إجراء الانتخابات.

واعتبر سلامة، أن موعد الانتخابات سيحدده اكتمال الشروط إلى حد ما، بينما يبقى الشرط التقني هو أن يكون هناك عددٌ كافٍ من الناخبين المسجلين.