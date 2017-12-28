هكذا ردّ رئيس حكومة كردستان على العبادي بشأن رواتب الأكراد

ردّ رئيس وزراء إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، على تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بشأن قدرة الإقليم على دفع مرتبات الموظفين من موارد بيع النفط، قائلًا “إن تصريحات العبادي حول مسائل النفط والغاز، ليست صحيحة”.

وكان العبادي، أفاد بأن إقليم كردستان، يستطيع دفع رواتب الموظفين؛ من خلال بيع النفط، وأن الموارد التي يتحصل عليها، تكفي لذلك.

وقال نيجيرفان البارزاني، في مؤتمر صحفي، عقده اليوم، في “أربيل”: “نرحب بتصريحات نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي؛ للوصول إلى حلول للمشاكل بين أربيل وبغداد”، وجدد استعداده للتفاوض مع الحكومة العراقية، وأضاف: “أقول لرئيس الوزراء العراقي، لنجلس ونتحدث بكل شفافية، في جميع المسائل”.

واعتبر بارزاني، أن حظر الرحلات الجوية في مطارات كردستان، ورقة ضغط على المواطنين في الإقليم، وتابع: “أعلنا عن استعدادنا للجلوس والحوار؛ لحل مشكلة المطارات، وبغداد لم تتمكن من فرض سلطتها على مطار النجف”.

ودعا إلى توقف حملات ترحيل المواطنين الأكراد في بعض المناطق؛ لأنه سيؤدي إلى عدم استقرار وتدهور الأوضاع فيها، مشيرًا إلى أنه “إذا كان رئيس الوزراء يفكر بالمواطنين الكرد حقًا، فلماذا لم يحقق لحد الآن، فيما يحصل في منطقة طوزخورماتو”.

ووعد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، المواطنين في إقليم كردستان، بدفع مرتباتهم الشهرية المستقطعة منذ عدة سنوات؛ بسبب الخلافات بين بغداد وأربيل، فيما أعلنت الحكومة العراقية، بدء دفع رواتب وزارة الموارد المالية في الإقليم.

وقال العبادي: “إن الحكومة تدقق الآن في رواتب وزارتي الصحة والتربية”.

ودعت اللجان الفنية التابعة لأمانة مجلس الوزراء الاتحادي، نظيرتها في كردستان، إلى زيارة بغداد؛ لبحث المشاكل الفنية، فيما اعتبر مبادرة لحل الأزمة بين الجانبين، لكن أطرافًا كردية، تصف تلك الدعوات، بـأنها مضيعة للوقت، وأنه يجب التفاوض مع حكومة الإقليم مباشرة.