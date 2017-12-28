القضاء الفرنسي يحكم على مغربي حاول التسلل لموكب الملك محمد السادس

المصدر: أ ف ب

حكم القضاء الفرنسي، الأربعاء، بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ لمغربي يبلغ من العمر 39 عامًا حاول التسلل إلى موكب العاهل المغربي محمد السادس قرب باريس ليبلغه بوضع والده.

في المقابل برأته محكمة بمدينة “مو” قرب باريس من تهمة “عنف متعمد بواسطة السلاح”.

وكان المتهم حاول في 24 أيلول/ سبتمبر 2017، التسلل إلى موكب العاهل المغربي حين كان قرب قصر “بيتز” الذي يملكه في نواحي باريس.

وأوضح سمير ايدير محامي المتهم أن هذا الأخير “كان يريد أن يتحدث للملك عن وضع والده المأسوي” وهو عسكري متقاعد يحصل على معاش بسيط لا يمكنه من العيش الكريم.

ونقل المحامي أنه “عند مثول المتهم ولدى سؤاله منذ متى وأنت تنتظر في سيارتك وصول الموكب؟ أجاب من أجل والدي انتظر العمر كله”.

وأضاف أن “موكلي يحترم جدًا الملك ولم يكن البتة يريد الاعتداء عليه، بل كان يريد حلًا للمشكلة”.

يذكر أن المتهم حاول الاقتراب من الموكب بسيارته وحين طلب منه عنصرا أمن على دراجتين التوقف، حاول الالتفاف على سيارات في الموكب، قبل توقيفه.

في المقابل اعتبر رالف بوسييه محامي عنصري الأمن الطرف المدني في القضية أنه “يتعين إصدار حكم يلفت انتباه كل شخص يريد الاقتراب من موكب أحد الشخصيات”.

وأضاف: “بوصوله مسرعًا بسيارته، كان يمكن أن يتسبب في حادث انقلاب دراجة وبالنظر إلى الظرف، كان يمكن إطلاق النار عليه. من حسن الحظ أن عناصر الأمن حافظوا على برودة أعصابهم. لو كان في الولايات المتحدة لكان قد قتل”.