الجيش الليبي: نحن مع خيار الشعب بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، أن القيادة العامة للجيش تسير مع خيار الشعب الليبي المتمثل في ضرورة إجراء انتخابات شفافة ونزيهة.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء بشأن مـوقـف القــيادة العـامـة مـن الانتخابات: إن “القوات المسلحة ترحب بانتخابات دون تلاعب”، مشيرًا إلى أن “الانتخابات يجب أن تكون شفافة ونزيهة”.

وشدد على “ضرورة أن يكون الاقتراع على درجة عالية من التأمين، ولا تفتح الصناديق لا قبل الانتخابات ولا بعدها، إلا من قبل المختصين فقط”.

وأفاد بأننا “قادرون على تأمين الانتخابات في مناطقنا ودعم من يؤمنون بالانتخابات، لكن ما بعد تسليم الصناديق يجب أن تكون المراقبة والمتابعة شديدة لمجريات الأمور”.

وحث المسماري البرلمان على إصدار قانون انتخاب في وقت قريب، قائلًا: إن “كان الشعب قرر أن يمضي في الانتخابات فله الحرية ونحن نريد ذلك، وعلى البرلمان أن يُصدر قانوني انتخابات، قانون انتخابات برلماني منعزل عن قانون انتخاب رئاسي”.

ورأى أنه “إذا لم يكن لدى البرلمان وقت كافٍ، فعليه أن يكلف لجنة لإعداد مشاريع لهذه القوانين، حتى يتسنى للمواطن أن يطلع عليها، وعلى البرلمان أن يتوقف عن عملية الحوار السياسي، ويركز على قانون انتخابات يحدد ماهية هذه الانتخابات وشروطها”.

ودعا المسماري المواطنين إلى “التسجيل للانتخابات لممارسة حقهم في الاقتراع”، منوهًا إلى “من لا يسجل سيكون مواطنًا على الهامش”، موضحًا أن “الأزمة في ليبيا ينبغي أن تنتهي”.