بالفيديو.. السبسي يؤدب أردوغان

قال نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أدب نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ولقنه درسًا في البروتوكول الرسمي، بعدما رفع إشارة “رابعة” خلال استقباله، اليوم الأربعاء، في القصر الرئاسي بقرطاج.

وقال السبسي ردًا على رفع الرئيس التركي إشارة رابعة في القصر: “علمنا وعلم تركيا قريبان من بعضهما، كلاهما يضمان النجمة والهلال، ولكن لمعلومة الجميع نحن في تونس لدينا علم واحد لا اثنان لا ثلاثة لا أربعة”.

وأصبح شعار رابعة رمزًا لجماعة الإخوان التي ينتمي أردوغان وحزبه إلى تنظيمها الدولي، الذي تنتمي إليه حركة النهضة التونسية الغريم السياسي لحزب السبسي، رغم ائتلاف الطرفين في الحكومة التونسية الحالية.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى للرئيس التركي إلى تونس كرئيس، وتأتي في ختام جولة أفريقية زار خلالها السودان وتشاد.