الجيش الجزائري يعلن مقتل 90 “إرهابيًا” في 2017

كشفت قيادة أركان الجيش الجزائري في حصيلتها السنوية، أن العمليات العسكرية لمطاردة مسلحي الجماعات الإرهابية الموالية لتنظيم داعش، أسفرت منذ يناير/ كانون الثاني الماضي عن تحييد 90 متشددًا حطيرًا، واستسلام 29 آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي.

وقالت السلطات العسكرية الجزائرية، في حصيلة سنوية بثّتها الإذاعة الرسمية، إن وحدات الجيش تمكنت خلال العام 2017، من القضاء وتحييد 90 إرهابيًا وتوقيف 40 آخرين من بينهم 5 نساء، واستسلام 29 إرهابيًا، وتوقيف أكثر من 200 شخص لدعم وإسناد الجماعات المتشددة.

وعرضت الحصيلة نفسها، أرقامًا عن نشاط المهربين على حدود الجزائر وليبيا مع وتونس ومالي والنيجر والتشاد والمغرب، إذ أفادت بتوقيف 1700 مهرب و 9 تجار سلاح، وأكثر من 500 متهم بالاتجار بالمخدرات.

واسترجعت قوات الجيش الجزائري، كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة الحربية بمجموع 258 بندقية كلاشنيكوف، و62 بندقية رشاشة، و5 هاونات، و16 قاذف صواريخ، و247 بندقية، علاوةً على تدمير مخابئ وألغام لـ إرهابيين بمواقع جبلية وصحراوية على الحدود.

وتتخوف السلطات الجزائرية من استمرار الخطر الإرهابي، رغم تأكيدها أن “الوضع الأمني مُتحكَّمٌ به بفضل الحرفية العالية لعناصر الجيش، وقوات الأمن التي توظف إمكانيات ومعدات تكنولوجية عالية الدقة”.

بدوره، قال نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح، إن :”هذه النتائج تعكس فعالية الاستراتيجية المتبناة من القيادة العليا للجيش في سبيل أن تبقى الجزائر بمنأى عن أي تهديد مهما كان نوعه”.