“التحالف الدولي”: لم يتبق سوى أقل من ألف مقاتل لداعش في سوريا والعراق

قال التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش المتشدد، الذي تقوده الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إنه لم يتبق في العراق وسوريا سوى أقل من ألف من مقاتلي التنظيم، أي ثلث العدد التقديري لهم قبل ثلاثة أسابيع فحسب.

وكان العراق وسوريا أعلنا النصرعلى التنظيم في الأسابيع الأخيرة، بعد عام استطاع فيه جيشاهما ومجموعة من الحلفاء الأجانب، وقوى محلية مختلفة إخراج مقاتليه من كافة المدن والقرى، فيما أطلق عليه التنظيم دولة الخلافة.

وقادت الولايات المتحدة تحالفًا دوليًا وجه ضربات جوية للتنظيم منذ عام 2014، عندما اجتاح مقاتلوه نحو ثلث مساحة العراق. وقامت القوات الأمريكية بدور المستشارين على الأرض مع قوات الحكومة العراقية ومع فصائل كردية وعربية في سوريا.

وقال التحالف في بيان عن طريق البريد الإلكتروني “بسبب التزام التحالف والكفاءة التي أثبتها شركاؤنا في العراق وسوريا يقدر أن هناك ما يقل عن ألفٍ من تنظيم داعش في منطقة عملياتنا المشتركة، تجري مطاردتهم في المناطق الصحراوية، شرق سوريا وغرب العراق”.

ولا يشمل هذا الرقم مناطق في غرب سوريا تحت سيطرة نظام بشار الأسد وحلفائه.

وقالت روسيا الحليف الرئيس للأسد، اليوم الأربعاء، إن المعركة الرئيسة مع التنظيم في سوريا انتهت. وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف إن المهمة الرئيسة في سوريا الآن أصبحت القضاء على جماعة إسلامية أخرى هي جبهة النصرة.

وكان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قال في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول إن أقل من 3000 مقاتل مازالوا في سوريا والعراق. وأعلن العراق تحقيق النصر النهائي على التنظيم في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول.

وقال التحالف اليوم الأربعاء، إن أغلب مقاتلي التنظيم إما سقطوا قتلى أو وقعوا في الأسر في السنوات الثلاث الأخيرة. ولم يرد التحالف على سؤال عما إذا كان بعض المقاتلين تمكنوا من الهرب إلى دول أخرى، وقال إنه لن يخوض في “تكهنات عامة” لكنه أضاف أنه يعمل من أجل الحيلولة دون حدوث ذلك.

وأضاف “يمكننا إبلاغكم بأننا نعمل مع شركائنا لقتل الإرهابيين الباقين من تنظيم داعش، أو أسرهم وتدمير شبكتهم ومنع عودتهم للظهور، وكذلك لمنعهم من الهرب إلى الدول المجاورة”.