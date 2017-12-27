السفير الأمريكي بإسرائيل يطالب خارجية بلاده بوقف استخدام كلمة “محتلة”‎

طالب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، وزارة الخارجية في بلاده بالتوقف عن استخدام كلمة “محتلة” في الوثائق الرسمية للإشارة إلى الضفة الغربية، حسب إعلام إسرائيلي.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، الثلاثاء، أن الخارجية الأمريكية رفضت الطلب، غير أنه بسبب ضغوط من مستويات عليا (لم تحدد مصدرها)، وافقت على مناقشة القضية قريبًا، دون تفاصيل إضافية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الخارجية الأمريكية أو نظيرتها الإسرائيلية بشأن ما أوردته الإذاعة الإسرائيلية.

ومنذ 5 يونيو/ حزيران 1967، تحتل إسرائيل الضفة الغربية، ورغم إصدار مجلس الأمن القرار 242 في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1967 الذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها، لكنه لم ينفذ حتى الآن.