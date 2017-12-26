وفد من الكونغرس الأمريكي يزور السودان الشهر المقبل

أعلن رئيس البرلمان السوداني، إبراهيم أحمد عمر، اليوم الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة لوفد من الكونغرس الأمريكي في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقال رئيس البرلمان، في تصريحات صحفية، إن زيارة الوفد الأمريكي إلى السودان هدفها “مواصلة تحسين العلاقات بين البلدين”.

وأضاف عمر أن الزيارة تأتي في وقت حرج بالنسبة إلى أمريكا والسودان والمنطقة الإفريقية والعربية. وتابع قائلًا: “نأمل أن تحقق الزيارة المرجو منها، والتحدث بصراحة في كل القضايا”.

ولم يتطرق رئيس البرلمان السوداني إلى عدد أعضاء الكونغرس القادمين إلى البلاد، ومدة زيارتهم وتوقيتها بالضبط، لكنه قال: “كل هذه التفاصيل سنكشف عنها في حينها”.

ورفعت الإدارة الأمريكية في الـ6 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا على السودان، فرضته منذُ عام 1997، نتيجة لالتزامه بخطة “المسارات الخمسة”.

وتضمنت خطة “المسارات الخمسة” عدة أمور بينها تعاون السودان مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والعمل على تحقيق السلام بجنوب السودان، والشأن الإنساني وإيصال المساعدات للمتضررين في مناطق النزاعات.

ولم يتضمن قرار رفع العقوبات حذف اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول “الراعية للإرهاب”، المدرج عليها منذُ عام 1993.