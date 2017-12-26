ليبيا.. الإعلان عن عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار بنغازي في مارس المقبل

أعلنت اللجنة التحضيرية لإعمار بنغازي، عن عقد مؤتمر دولي في مارس/ آذار المقبل، برعاية مجلس النواب الليبي؛ لحشد الدعم لإعادة إعمار مدينة بنغازي، ثاني أكبر مدينة ليبية، بعد أن لحقت بها أضرار بالغة؛ جراء ثلاث سنوات من القتال، بين قوات الجيش الوطني الليبي، ومتشددين إسلاميين.

وقال المنظمون، إن المؤتمر سيعقد تحت مسمى “المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة إعمار مدينة بنغازي”، في الفترة من 19 إلى 21 مارس/ آذار. وأضافوا في دعوة نشرت على الإنترنت، أن معرضًا مدته 6 أيام، سيقام في نفس الشهر.

ويشير الإعلان عن عقد المؤتمر، إلى رغبة في إظهار عودة الأمور إلى طبيعتها في ميناء بنغازي، بعد أن أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، نهاية حملة لطرد مقاتلين إسلاميين، في يوليو/ تموز الماضي.

واستمرت الاشتباكات بوتيرة متقطعة في بعض المناطق المعزولة، لكن الحياة عادت لطبيعتها في باقي أنحاء المدينة، وإن كانت بعض الأحياء تعرضت لدمار شبه كامل؛ بفعل القصف والضربات الجوية.