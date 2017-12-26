مسؤول تونسي لـ”إرم نيوز”: اتصالات رسمية مكثّفة مع الإمارات لإنهاء إشكال سفر التونسيات

أكد مدير الإعلام و الاتصال في وزارة الخارجية التونسية، بوراوي الإمام، اليوم الثلاثاء، أن “الاتصالات متواصلة بنسق حثيث، بين الجانبين التونسي والإماراتي، على المستوى الدبلوماسي والأمني للدولتين؛” لحل الإشكال المتعلّق بمنع التونسيات من السفر إلى الإمارات.

وقال المسؤول التونسي، في تصريحات، لـ “إرم نيوز”، إن “هناك رغبة جدية وواضحة، من قبل الجانبين التونسي والإماراتي، لتجاوز الإشكال، وتسوية الأزمة في أقرب وقت ممكن”.

وفي ما يتعلّق بإمكانية استجابة الإمارات لطلب تونس، المتمثل في الاعتذار العلني والرسمي، قال المسؤول التونسي: “ما يمكن تأكيده الآن، هو وجود اتصالات بين الجانبين؛ لحلّ الإشكال”.

وأضاف: “إننا على اتّصال مع وزارة الخارجية الإماراتية، وهناك حرص مشترك لتجاوز هذه الواقعة، في أقرب وقت”.

وكانت شركة ” طيران الإمارات “، أعلنت، يوم الأحد، على تويتر، أنه “بناء على تعليمات السلطات التونسية وابتداء من، الإثنين، تعلق طيران الإمارات رحلاتها من تونس وإليها، وحتى إشعار آخر”.

وجاء إعلان الشركة الإماراتية، بعد يومين من تصريحات مسؤولين في الحكومة التونسية، أن دولة الإمارات منعت التونسيات من السفر إليها أو عبور أراضيها، بعد أن قالت تقارير، إنه تم منع نساء في مطار تونس من ركوب رحلات لشركة طيران الإمارات، كانت في طريقها إلى دبي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل التونسية في بيان، أنها “قررت تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس، إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها، طبقًا للقوانين والمعاهدات الدولية”.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على تويتر، “تواصلنا مع الأخوة في تونس، حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية، وفِي الإمارات، حيث نفخر بتجربتنا في تمكين المرأة، نقدر المرأة التونسية ونحترمها، ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صِمَام الأمان، ولنتفادى معًا محاولات التأويل والمغالطة”.