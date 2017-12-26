الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدرسة في جنين ويهاجم طلبتها خلال أداء الامتحانات

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة “عز الدين القسام” في بلدة يعبد، جنوب غرب جنين، وقامت بإطلاق قنابل الصوت والغاز والرصاص داخل باحة المدرسة؛ ما أسفر عن حدوث حالات اختناق لدى العشرات من الطلبة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” عن مدير المدرسة طارق عمارنة قوله: “إن قوات الاحتلال اقتحمت ساحة المدرسة، دون أي مبرر، وباشرت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، والأعيرة النارية داخل الصفوف، وذلك أثناء تقديم الطلبة امتحانات نهاية الفصل الأول”.

وأضاف: “أدى ذلك الهجوم إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، وهلع، وعملت طواقم إسعاف الهلال على تقديم الإسعافات الأولية لهم، عدا عن الفوضى التي تسببت بها؛ ما أثر على سير العملية التعليمية”.

يذكر أن قوات الاحتلال تتواجد يوميًا بالقرب من المدرسة، وتمارس هذه الأعمال الاستفزازية منذ سنوات؛ ما أدى إلى سقوط بعض القتلى من الطلاب، وذلك لتعطيل المسيرة التعليمية.

واعتقلت قوات الاحتلال 610 فلسطينيًا، في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مدينة القدس.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، أصدره اليوم الثلاثاء إن “من بين المعتقلين 170 طفلًا و12سيدة، و3 جرحى يقبعون في المستشفيات الإسرائيلية”.

وتشهد الأراضي الفلسطينية مواجهات بين المواطنين والقوات الإسرائيلية، منذ إعلان الرئيس الأمريكي يوم 6 من ديسمبر/كانون أول الجاري، اعترافه بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.