روسيا بدأت بتأسيس وجود دائم لها في سوريا

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الثلاثاء إن “روسيا بدأت التأسيس لوجود دائم لها في قاعدتيها الجويتين بسوريا في طرطوس وحميميم”.

وأضاف في تصريح نقلته وكالة الإعلام الروسية “اعتمد رئيس الأركان الأسبوع الماضي هيكل القاعدتين في طرطوس وحميميم. بدأنا إقامة وجودٍ دائمٍ هناك”.

وتؤكد الخطوة، أن روسيا تعزز قدراتها في سوريا على الرغم من سحب جزء من قواتها، كما تعد مؤشرًا آخر على أنها تستعد للبقاء لفترة طويلة للمساعدة في دعم الرئيس بشار الأسد.

وفي ظل خلافها مع واشنطن بشأن سوريا وأوكرانيا، نشرت موسكو صواريخ أرض-جو من طراز إس-300 في طرطوس، وصواريخ ذات قدرة نووية في كاليننجراد، وعززت قواتها في سوريا.