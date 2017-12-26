محكمة طبرق تصدر حكمها في قضية سيف الإسلام القذافي ضد “بعيرة”

أصدرت محكمة طبرق الجزئية، شرقي ليبيا، حكمًا بعدم قبول الدعوى المرفوعة من قبل سيف الإسلام القذافي، ضد عضو مجلس النواب الليبي، أبوبكر بعيرة.

ويلاحق سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة قضائيًا؛ بسبب “التشهير به”، عبر الادعاء بأنه مُنح شهادته من كلية لندن للاقتصاد بـ”شكل احتيالي”.

وقال سيف الإسلام القذافي، في بيان نشره عنه محاميه، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إن “جلسة عقدت في طبرق، فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها ضد أبوبكر بعيرة”، مشيرًا إلى أنه اضطرّ إلى تقديم هذا الإجراء، جراء ما لحقه من أضرار ادعاءات أبوبكر بعيرة.

من جانبه، اعتبر النائب أبوبكر بعيرة، خلال رده على بيان سيف الإسلام القذافي، أن الدعوى المرفوعة ضده من قبل نجل الرئيس الليبي السابق، “كيدية لا أساس لها من الصحة أصلاً”، مشيرًا إلى أن ادعاء محامي سيف الإسلام القذافي بتقديم اعتذار لهم “هو افتراء سافر”، حسب تعبيره.

وكانت هذه القضية، قد بدأت بتصريح أدلى به أبو بكر بعيرة لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية، في عددها الصادر في 6 مارس/آذار 2011، قال فيه “إن سيف الإسلام جنّد الأكاديميين الليبيين لكتابة أطروحته المنتحلة، وبأنه جمع بعض حملة الدكتوراه من جامعة قاريونس في بنغازي، لمساعدته على كتابة أطروحة الدكتوراه، وأن من بين الذين استشارهم أستاذا للاقتصاد تخرّج في ألمانيا يدعى الدكتور منيسي”.

ووصف بعيرة سيف الإسلام، أيضا، بأنه “مجرم حرب”، وطالب كلية لندن للاقتصاد التي منحته الشهادة بتجريده منها.

وذكر محامي سيف الإسلام القذافي، أن هذا الأمر نفته لجنة تحقيق، مشكّلة في مجلس العموم البريطاني.