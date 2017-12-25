إسرائيل :أكثر من 10 دول ترغب في نقل سفاراتها إلى القدس

كشفت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حوتوفلي، الإثنين النقاب عن أن الوزارة على اتصال مع أكثر من 10 دول من جميع القارات في العالم أعربت عن رغبتها في أن تحذو حذو الولايات المتحدة وتنقل سفاراتها إلى القدس.

جاء تصريح حوتوفلي، بعد قرار رئيس جواتيمالا جيمي موراليس نقل سفارة بلاده إلى القدس.

وعن نقل غواتيمالا سفارتها إلى القدس، قال رئيس الوزراء الإٍسرائيلي أنه يعتقد أن المزيد من الدول ستحذو حذوها. وقال “حسنًا هذه هي ثاني دولة وأكرر هذه ليست سوى البداية وهذا مهم”.

ولم يكشف نتنياهو أو حوتوفلي أسماء الدول التي ترغب في نقل سفارتها إلى القدس، حسبما ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإثنين.

ويأتي قرار غواتيمالا بعد مرور ثلاثة أسابيع على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.