الصليب الأحمر يُوبخ إسرائيل بعد إهانة عضو بالكنيست عائلات سجناء فلسطينيين

قال الصليب الأحمر، اليوم الإثنين، إن من واجب إسرائيل ضمان سلامة وكرامة الأسر الفلسطينية التي تزور السجناء، وذلك بعد أن ظهر عضو في الكنيست في تسجيل مصور وهو يوجّه إهانات على متن حافلة إلى فلسطينيين متجهين إلى زيارة سجناء من أقاربهم في سجن إسرائيلي.

واستقلّ المُشرع أورن حزان الحافلة عند الحدود مع غزة وتبعته أطقم التصوير، وقال على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، إنه أبلغ الأقارب أن السجناء “إرهابيون يجب أن يموتوا”.

وفي مقطع مصور منشور على شبكة التواصل الاجتماعي، صاح في والدة أحد السجناء قائلًا إن ابنها “حشرة” و”كلب” لترد عليه الأم مستنكرة “حشرة؟..ابني مش حشرة.. ابني سيد الرجال والكلب هو اللي بيقول عنه كلب”.

وكانت الأسر على متن الحافلة في طريقها إلى سجن نفحة في جنوب إسرائيل قادمة من قطاع غزة في موكب ترافقه اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقالت اللجنة في بيان إنها “تأخذ ما حدث اليوم بجدية شديدة”.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة، سهير زقوت، في بيان إن “الأسر لها الحق في زيارة أحبائها بطريقة كريمة، والسلطات المختصة مسؤولة عن أن تضمن إجراء الزيارات بطريقة آمنة ودون تدخل”.

وقال حزان، وهو عضو في حزب ليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنه واجه الأقارب للترويج لتشريع يلغي زيارات من هذا القبيل لحين عودة السجناء الإسرائيليين في غزة ورفات الجنود من هناك.

واعترفت حماس، الفصيل المهيمن في قطاع غزة، باحتجاز 3 مدنيين إسرائيليين عبروا إلى القطاع، وبالإضافة إلى هؤلاء تسعى إسرائيل إلى استعادة رفات جنديين تقول إنهما قتلا في حرب على غزة عام 2014.

وتطالب حماس بإطلاق سراح أعضائها الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم وسجنتهم عام 2014 لمزاعم عن ارتكابهم جرائم أمنية بعدما أطلقت سراحهم بمبادلة في العام 2011 مع جندي إسرائيلي محتجز.

ورفضت سلطة السجون الإسرائيلية التعليق على الواقعة.

وتستخدم إسرائيل سجن نفحة الواقع في صحراء جنوب إسرائيل والمحاط بإجراءات أمنية مشددة بصورة أساسية لاحتجاز فلسطينيين مدانين بارتكاب جرائم أمنية ضد إسرائيل، وأتمّت القافلة رحلتها إلى السجن.

قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، وصف أورن حزان بأنه “متطرف” لكنه قال “إن هذا العمل الوحشي تتحمّل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية، لاسيما وأن أورن حزان عضو في الائتلاف الذي يشكّل هذه الحكومة، وما كان ليقوم بذلك لولا أن هناك ضوءًا أخضر من هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، هذه محاولة بائسة للضغط على أهالي الأسرى”.