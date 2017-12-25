برلماني إسرائيلي يهاجم حافلات أهالي أسرى فلسطينيين (صور وفيديو)

هاجم عضو الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أورن حزان، ومجموعة من المستوطنين الإسرائيليين، أهالي أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، باعتراض الحافلات التي كانت تقلهم لزيارة أبنائهم المعتقلين في سجن “نفحة” الإسرائيلي، كما هددوا بعدم السماح للحافلات بالمرور، ووجهوا إلى الفلسطينيين الشتائم وكلمات عنصرية.

ويتزعم حزان مجموعة أطلق عليها اسم “حملة دفاع عن الجنود الإسرائيليين” وجهت تهديداتها إلى أهالي الأسرى الفلسطينيين وقالت: “سنوقف الحافلات، وسنصعد على متنها وسنشرح لهم أسلوب المعاملة بالمثل باللغة العربية، وإنهم لن يتمكنوا من زيارة أبنائهم”.

وظهر عضو الكنيست في شريط فيديو داخل الحافلة، وهو يوجّه سؤال إلى والدة احد المعتقلين عن اسمها، وعن اسم المعتقل الذي تتجه لزيارته، وتهمته، فقالت إنها متجهة لزيارة ابنها في السجن.

فما كان من حازان الا أن بادرها بالقول:” ابنك الحشرة ما الذي فعله؟”، فردت عليه:” ابني ليس حشرة وانا لن اجيبك على سؤالك”، فرد عليها:” ابنك كلب “، فنهرته قائلة:” ابني ليس كلبا وإنما هو أرجل الناس وانت الكلب”.

وبدأ حازان باستفزاز السيدة الفلسطينية من جديد، فردت عليه:” ابني رجل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى”، ومن ثم قال لها:” انا عضو كنيست”، فردت عليه السيدة الفلسطينية:” سواء أكنت عضو كنيست أو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو نفسه، أولادنا فوقكم جميعا”.

وأدان رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، في تصريحات لـ “إرم نيوز”، ما قام به حزان وجماعته، وقال: “ما يقوم به العنصري أورن حزان وجماعته هو عمل مدان وتتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية، وهو ينم عن حالة من الارتباك والعمى في المؤسسات الإسرائيلية، فبدلًا من أن تقوم بخطوات عملية من شأنها تحرير أسراها وأسرانا، تلجأ إلى هذا العمل الاستعراضي، الذي لا يفيد بأي شيء سوى التنغيص على أهالي الأسرى وعائلات المعتقلين”.

وأضاف فارس: “هذه الجماعة أطلقتها الحكومة الإسرائيلية وتهدف إلى الزج بعائلات الأسرى الذين يأتون لزيارة أبنائهم، وهذا ليس بالجديد، فغالبية أسرى غزة ممنوعون من الزيارة بسبب قرار اتخذه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد أردان، من أجل الضغط على حماس لإطلاق سراح الجنود الإسرائيليين ، على الرغم من أن أهالي الأسرى هؤلاء هم ليسوا من حماس، إلا أن الحكومة الإسرائيلية بدأت بممارسة التضييق عليهم، وهذه الجماعة التي تعمل من أجل دفع قضية المأسورين الجنود تريد أن تشكل من العائلات وسيلة ضغط على حماس”.

وتابع فارس: “هذا العمل مدان وهؤلاء يتصرفون بتعليمات من الحكومة الإسرائيلية والحكومة التي أظهرت فشلها في حل قضية المأسورين، تحاول أن تغطي على فشلها وخيبتها من خلال هذا الإجراء التعسفي، وهذا لن يفيدهم بشيء، ونحن نقول على إسرائيل أن تطلق سراح جميع الأسرى، الذين اعتقلوا من محرري صفقة شاليط، ثم أعتقد أن حماس ستقوم بخطوة إيجابية في المقابل، فإسرائيل هي من وضعت هذه العراقيل أمام التقدم في المفاوضات مع حماس بخصوص جنودها”.

بدوره، قال المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية، محمد البريم (أبو مجاهد) في تصريح صحفي: “إن إقدام عضو الكنيست المتطرف أورن حزان على اقتحام حافلات الأسرى الفلسطينيين قمة العربدة والاستفزاز، ونطالب الصليب الأحمر بالوقوف أمام مسؤولياته لوقف هذا الإجرام المتواصل من قبل حزان”.

واعتبر الناطق باسم “حماس” حازم قاسم أن “اعتداء عضو الكنيست الإسرائيلي على أمهات الأسرى يعبر عن بلطجة ومدى انحطاط سلوك الاحتلال وقيادته ومدى السادية في تصرفات قادة الاحتلال”.