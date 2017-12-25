النيابة العامة الإسرائيلية تطالب بتمديد اعتقال عهد التميمي 10 أيام‎ (فيديو)

طالبت النيابة العامة الإسرائيلية، بتمديد اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، 17 عامًا، لمدة 10 أيام لاستكمال التحقيق معها، غير أن القضاة لم يصدروا قرارهم بهذا الشأن حتى الآن.

ورفضت المحكمة، يوم أمس الأحد، الإفراج عن التيميمي بكفالة مالية إلى حين محاكمتها.

وكان جنود الاحتلال قد اعتقلوا الفتاة، الثلاثاء الماضي، على خلفية نشر شريط فيديو تظهر فيه الفتاة، وهي تطرد جنود الاحتلال من أمام منزل عائلتها، في قرية النبي صالح شمال رام الله.

وقالت المحامية جابي لاسكي، التي تُمثل الفتاة، إن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار حداثة سن موكلتها وظروف اعتقالها.