الإفراج عن مخطوفي أعزاز قبل عيد الأضحى

بيروت- (خاص) من هناء الرحيم

أكدت الناطقة باسم أهالي مخطوفي اعزاز الحاجة حياة عوالي أن اللمسات الأخيرة توضع على الاتفاق حاليا للإفراج عن المخطوفين، موضحة أنه ينص على إطلاق صراح 127 سوريا معارضا مقابل اللبنانيين التسعة.

ولم تنف الحاجة حياة أو تؤكد فيما إذا كانت الصفقة ستشمل إطلاق الطيارين التركيين، مؤكدة أن كل الأجواء إيجابية جدا، وهي قد تكون مختلفة كليا عن الماضي، لأن المخطوفين وبعد التطورات الأخيرة باتوا عالة على الخاطفين خصوصا بعد الأحداث الأمنية التي وقعت أخيراً وغيرت من المعطيات كثيرا وبات إطلاقهم شبه مؤكد.

ورفضت الحاجة حياة، الجزم بأن توقيت إطلاقهم سيكون بالتأكيد قبل عيد الأضحى رغم أن كل المعطيات تؤكد حصول هذا الأمر خلال ايام، داعية أهالي المخطوفين إلى الانتظار.

وأشارت إلى أنها لن تذهب إلى المطار لاستقبالهم إلا بعد رؤيتهم يصعدون الطائرة ومغادرتهم مطار تركيا.