موريتانيا.. 4 من قادة حزب “تواصل” الإخواني يتنافسون على رئاسة الحزب

أعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الموريتاني المعروف اختصارا بـ (تواصل)، والمحسوب على “الإخوان”، اليوم الأحد، قائمة المرشحين لرئاسة الحزب، خلفًا لرئيسه المنتهية ولايته محمد جميل ولد منصور.

وقال الحزب عبر صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، إن “4 من قادة الحزب سيتنافسون على منصب الرئيس، وهم، زعيم مؤسسة المعارضة والقيادي بالحزب الحسن ولد محمد، والنائب البرلماني عن الحزب محمد محمود ولد سييدي، ونائب رئيس الحزب البرلماني محمد غلام ولد الحجاج الشيخ، والقيادي بالحزب الشيخاني ولد بيب”.

لكن مصادر من داخل الحزب قالت لمراسل الأناضول، إن “القيادي بالحزب محمد غلام ولد الحاج الشيخ، أعلن انسحابه من التنافس على رئاسة الحزب، غير أن لجنة مؤتمر الحزب لم تحسم بعد ما إذا كانت ستسمح بسحب ترشحه أم لا”.

ومن المقرر أن يعلن عن الرئيس الجديد للحزب مساء اليوم، إثر انتخابات داخلية ستجرى في اختتام فعاليات المؤتمر الثالث للحزب الذي انطلق أمس الأول الجمعة، بمشاركة وفود من عدة دول عربية وإفريقية.

ويعد التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (إسلامي معارض) ثاني أكبر حزب ممثل في البرلمان الموريتاني بعد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.