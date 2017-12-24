ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية الاحتجاجات على قرار ترامب إلى 15 شهيدًا

استشهد، اليوم الأحد، فلسطيني، متأثرًا بإصابته في مواجهات سابقة مع الجيش الإسرائيلي، على الحدود الفاصلة بين إسرائيل وقطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بالقطاع في تصريح صحافي إن: “الفلسطيني محمد سامي الدحدوح، استشهد بعد تعرضه لإصابة برصاص الجيش الإسرائيلي، على الحدود الشرقية لحي الشجاعية شرق مدينة غزة قبل عدة أيام”.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات، ردًا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الـ6 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بالقدس “بشقيها الشرقي والغربي” عاصمة لإسرائيل، وإيعازه بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.

ومع مقتل الدحدوح، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية الأحداث إلى 15 شهيدًا فلسطينيًا، وإصابة المئات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق بالغاز المسيل للدموع، في الضفة الغربية وغزة والقدس المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.