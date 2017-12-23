تعيين كردي قائدًا لفرقة بالجيش العراقي في كركوك

أفادت مصادر عسكرية عراقية، اليوم السبت، أنه تم تعيين قائد عسكري كردي لقيادة إحدى فرق الجيش العراقي في حدود محافظة كركوك /250كم شمال بغداد/.

وقالت المصادر إن “رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أمر بتعيين العميد الركن شيرزاد عزيز كافروشي قائدًا للفرقة 20 في الجيش العراقي في حدود محافظة كركوك وهو من القومية الكردية ومن أهالي محافظة كركوك”.

وأوضحت المصادر أن “الفرقة 20 في الجيش العراقي تنتشر في مناطق جنوب كركوك وغربها ومقرها قاعدة (كي وان) العسكرية .

والعميد شيرزاد عزيز من مواليد 1971 في محافظة كركوك وهو الابن الأكبر لشيخ عام عشيرة الكافروشية وهي من العشائر الكردية المعروفة ويسكن في منطقة بازيان بالسليمانية في الوقت الحالي.