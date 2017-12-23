وزارة الدفاع العراقية تنفي نشر قوات من “الحشد الشعبي” على الحدود مع سوريا

نفت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، الأنباء التي تحدثت عن نشر قوات “الحشد الشعبي” على الحدود السورية.

وكان قائد عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار قاسم مصلح، قد قال في بيان للحشد، أمس الجمعة، إنه “تم نشر قوات الحشد على حدود سوريا، بعد تعرض القوات العراقية لهجمات صاروخية من قبل تنظيم داعش على الجانب الآخر من الحدود وتأخر إرسال تعزيزات عسكرية”.

وقالت قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع، في بيان: “إن الحدود العراقية السورية تحت السيطرة العراقية، وبحماية قوات الحدود والجيش العراقي، ولم تتعرض لهجوم من داخل الحدود السورية”.

وأوضحت إلى أن “مقطع الحدود في شمال نهر الفرات من الجانب السوري، تحت سيطرة داعش، وتحصل فيه رشقات بين الحين والآخر”، وقالت القيادة إن “قواتنا ترد بقوة على أي مصدر للنيران”.

وأعلن العراق في الـ19 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، استعادة كامل أراضيه من سيطرة تنظيم “داعش”، التي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد، وذلك اثر معارك عنيفة استمرت أكثر من 3 سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ولا يزال التنظيم يسيطر على أجزاء من سوريا على حدود العراق، إذ عززت بغداد وجودها العسكري على الحدود تحسبًا لهجمات محتملة قد يشنها مسلحو “داعش”.