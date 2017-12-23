منتدى حول الجنوب الليبي يختتم أعماله بالاتفاق على “ميثاق للمصالحة”

اختتم في العاصمة التونسيّة، اليوم السبت، منتدى “نحو مصالحة وطنية في ليبيا“، بعد 3 أيام من النقاشات التي شارك فيها ممثلون عن جنوب ليبيا، من قبائل ونشطاء سياسيين وقيادات المجتمع المحلي وأعضاء المجالس البلدية، وفق ما أعلنته بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا.

وأكّدت البعثة الأمميّة في بيان لها، أنّ منتدى المصالحة في جنوب ليبيا، “ساهم في إطلاق حوار شامل أفضى إلى وضع ميثاق للمصالحة بين الأطراف المعنية الرئيسة في المنطقة”.

وأضاف البيان، أن المنتدى “وفّر منبرًا للحوار و النقاش بين مختلف المكونات الاجتماعية في الجنوب الليبي، حول التحديات الرئيسة التي تواجه السلام في الجنوب، والاتفاق على مجموعة من المبادئ والآليات الرامية إلى تحقيق المصالحة المحلية والوطنية في ليبيا”.

وشدّد المشاركون، بحسب البيان، على “الموقف المحوري لأهالي الجنوب الليبي في المشهد السياسي والاجتماعي بالبلاد، على أمل أن يصبح رمزًا للمصالحة في المستقبل”.

و أشار البيان، إلى أن “الأطراف الموقّعة على ميثاق المصالحة في الجنوب، ستسعى إلى بناء دعم أوسع نطاقًا لهذا الميثاق، وتشجيع عددٍ أكبر من المناطق على الالتزام به”.

يشار إلى أن مشروع “نحو مصالحة وطنية في ليبيا”، مدعوم من قبل صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، وتشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وبدأ المنتدى أعماله أول أمس الخميس، بالدعوة الى زيادة حضور الأمم المتحدة في الجنوب، بالإضافة إلى أهمية اعتبار فزان منطقة منكوبة، وطالبوا بدعم مشاريع السلام والتنمية، وتعزيز تمثيل المرأة والشباب في الجنوب.

بدوره قال المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة: “إن الجنوب يلعب دورًا رئيسًا، في اللحمة الوطنية ووحدة التراب الليبي وحماية الحدود”، مؤكّدًا “أن البعثة الأممية، بدأت بترميم مستشفيات أوباري، ومدارس وجامعة سبها”.