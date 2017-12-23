بالفيديو.. جنود إسرائيليون يمنعون إسعاف مصاب فلسطيني

منع جنود إسرائيليون طواقم طبية من إسعاف فلسطيني أصيب خلال المواجهات التي اندلعت أمس الجمعة قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

ونقل موقع “سبوتنيك” الروسي مقطع فيديو يظهر التدخل العنيف من قبل جنود الاحتلال بحق المصاب ومنع الطواقم الطبية من إسعافه.

ويظهر الفيديو الجنود الإسرائيليين وهم يطلقون القنابل الصوتية على المسعفين بالإضافة إلى تهديدهم بالسلاح، قبل أن يعتدوا بالضرب على الشاب المصاب.

يشار إلى أن المواجهات في الأراضي الفلسطينية المحتلة متواصلة منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل، حيث سقط فيها إلى الآن نحو 11 شهيدًا بالإضافة إلى مئات الجرحى.