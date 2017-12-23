نازحون ليبيون يقتحمون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

اقتحم متظاهرون من نازحي تاورغاء، اليوم السبت، مقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس؛ احتجاجًا على أوضاعهم المعيشية الصعبة.

وقال رئيس رابطة مهجري تاورغاء محمد رضوان: إن” أهالي تاورغاء اقتحموا مقر المجلس الرئاسي في طريق السكة”.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للمتظاهرين أثناء اقتحامهم للمقر من بوابته الرئيسية، بعد وقفة احتجاجية قام بها عدد من النازحين أمام المجلس بشارع السكة، بطرابلس، احتجاجًا على سوء الأوضاع الإنسانية التي يعانيها هؤلاء النازحون في مخيماتهم بالعاصمة.